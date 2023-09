Stiri pe aceeasi tema

- ”Norofert, principalul producator de inputuri organice pentru agricultura din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti in piata AeRO (simbol BVB: NRF), anunta rezultatele financiare aferente primului semestru din 2023. Pentru prima data compania a publicat situatiile financiare atat conform RAS,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de vineri, iar rulajul se cifra la 5,86 milioane de lei (1,18 milioane de euro), dupa o jumatate de ora de la debutul tranzactiilor.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, inregistra…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, cu o valoare a tranzactiilor de 58,34 milioane de lei (11,8 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,22%, pana la valoarea de 13.285,48 puncte, in timp ce BET-Plus, care arata evolutia celor…

- LIFE IS HARD (LIH), companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București și inclusa in indicele BET-AeRo, a incheiat primul semestru din 2023 cu o creștere de 75% a profitului net, acesta ajungand la 2,8 milioane lei, iar cifra de afaceri a companiei se ridica la 13,3 milioane lei, cu 7% mai…

- Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat venituri operationale de 25,71 milioane de lei la nivel consolidat in primele sase luni din an, o scadere de 16% comparativ cu nivelul de 30,4 milioane de lei din S1/2022, conform raportului semestrial, scrie Ziarul

- Acțiunile Nuclearelectrica au dominat azi deschiderea ședinței bursiere. Tranzacțiile cu aceste titluri au fost de 1,4 milioane de lei, in primele 40 de minute. Bursa de Valori Bucuresti a deschis cu o evolutie mixta a indicilor, inregistrand tranzactii de 6,2 milioane de lei (1,3 milioane de euro).…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii vineri, iar valoarea schimburilor s-a situat la 148,69 milioane de lei (30,08 milioane de euro), din care 144,25 milioane de lei (29,18 milioane de euro) au fost tranzactii cu actiuni. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,75%,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,86 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,85-, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 39,82-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…