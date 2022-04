Stiri pe aceeasi tema

- Germania nu se poate lipsi "pe termen scurt" de livrarile de gaze rusesti, iar eventuale sanctiuni impotriva Moscovei in acest sector ar face mai mult rau Uniunii Europene decat Rusiei, a declarat luni ministrul german al finantelor, Christian Lindner, transmite AFP, citata de Agerpres."Trebuie sa avem…

- Uniunea Europeana a luat în discuție interzicerea importului de carbune din Rusia înca din faza în care Moscova disloca trupe la granițele Ucrainei, însa Germania, cea mai mare economie din UE, s-a opus, scrie Reuters, citând doua surse apropiate subiectului. Factorii…

- Uniunea Europeana a interzis miercuri transferul de bancnote euro in Rusia, o noua sancțiune impusa de blocul comunitar asupra economiei ruse din cauza invadarii Ucrainei de catre Moscova, relateaza Kommersant . Decizia publicata pe 2 martie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene interzice „vanzarea,…

- Ucraina inca are tehnologie nucleara sovietica si Rusia nu poate rata sa raspunda la acest pericol, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, relateaza Reuters.In discursul sau preinregistrat, difuzat in cadrul Conferintei privind Dezarmarea ce are loc la Geneva, Lavrov a spus ca Moscova…

- Pentru prima oara in istorie, UE va finanța achiziția și livrarea de arme pentru Ucraina in fața agresiunii, a anunțat Ursula von der Leyen, intr-o conferința de presa duminica. SDe asemenea, spațiul aerian al UE va fi inchis pentru Rusia, a mai spus șefa CE.„Pentru prima data, UE va finanța achiziția…

- Pentru prima oara in istorie, UE va finanța achiziția și livrarea de arme pentru Ucraina in fața agresiunii, a anunțat Ursula von der Leyen, intr-o conferința de presa duminica. SDe asemenea, spațiul aerian al UE va fi inchis pentru Rusia, a mai spus șefa CE.„Pentru prima data, UE va finanța achiziția…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a organizat, vineri seara, o videoconferinta cu liderii Romaniei, Canadei, Marii Britanii, Frantei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Uniunii Europene si NATO. Rusia va plati „un pret extrem de mare” in cazul unui atac militar impotriva Ucrainei, a avertizat presedintele…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…