Titlurile Deliveroo, care a dezvaluit tranzactia luni, intr-un document depus la autoritatea de reglementare financiara, au avansat cu 11%, la 360 de pence pe unitate, pret inclus in oferta sa publica initiala. “Delivery Hero cauta intotdeauna noi oportunitati de investitii. Credem cu tarie in potentialul viitor al industriei de livrare, in ansamblul ei si, prin urmare, am decis sa achizitionam actiuni la una dintre companiile aflate in fruntea”, a spus compania germana. Actiunile Delivery Hero, incluse in indicele burseir DAX al Germaniei, au scazut cu circa 1,3 la bursa din Frankfurt. Participatia…