Tim Rail Cargo, societatea comerciala al carei mecanic a tamponat violent miercuri noaptea trenul 50790 aparținand Express Fowarding, in stația Fetești, nu va mai opera pe caile ferate. Tim Rail Cargo a fost inființata in mai 2013 de patru acționari, fiecare cu 25%: Ranga Vasile Flavius, care era și administrator al societații, Trica Ioan Valeriu, Oana Popoviciu și Elena Udrea. Domeniul principal de activitate este transportul pe calea ferata. In 2017, Elena Udrea iși trecea și procentele de la aceasta firma in declarația de avere. „Operatorul privat al carui tren a provocat accidentul de noaptea…