- Grupul chinez Fosun Tourism, proprietarul touroperatorului Club Med, a anuntat vineri ca va prelua marca Thomas Cook pentru 11 milioane lire sterline (14,25 milioane dolari), in incercarea de a-si extinde prezenta in sectorul turismului, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Brandul agentiei de turism Thomas Cook, intrata in faliment in luna septembrie, a fost achizitionat de agentia de turism Club Med, detinuta de compania chineza Fosun, pentru 11 milioane lire sterline (12,7 milioane euro), potrivit BBC.

