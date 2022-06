Stiri pe aceeasi tema

Compania turca Baykar ofera gratuit armatei ucrainene o drona Bayraktar TB2, pentru care Lituania a strans 5 milioane de euro din bani publici, se arata intr-o postare a companiei turce pe Twitter, noteaza news.ro.

Fabricantul turc de drone Bayraktar a anuntat joi ca ofera gratuit una dintre dronele sale Lituaniei, a carei populatie s-a mobilizat și a organizat o cheta naționala pentru a cumpara una, pentru a o dona Ucrainei. Banii stranși in cadrul chetei naționale - 5 milioane de euro in 3 zile - vor fi folosiți…

Administrația Biden are in plan sa vanda Ucrainei patru drone MQ-1C Gray Eagle care pot fi inarmate cu rachete Hellfire pentru a fi folosite in lupta impotriva Rusiei, potrivit unor surse citate de Reuters.

Foștii compatrioți din URSS ai ucrainenilor, lituanienii vin cu un ajutor util și nesperat pentru aceștia, cumparand drone pentru Ucraina aflata intr-un razboi dezastruos cu Rusia. Sute de lituanieni se unesc pentru a cumpara un tip de drona militara avansata pentru Ucraina in razboiul sau impotriva…

Rusia a lovit un aerodrom militar din apropierea orasului Odesa, din sud-vestul Ucrainei, cu rachete, si a distrus drone, rachete si munitie furnizate Ucrainei de catre Statele Unite si aliatii sai europeni, printre care si drone de tip Bayraktar TB2 a anuntat, marti, Ministerul rus al Apararii,…

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, care este si patronul clubului Sahtior Donetk, s-a angajat sa reconstruiasca orasul asediat de rusi Mariupol, informeaza The Guardian. Afacerile lui Ahmetov au fost puternic afectate in ultimii opt ani de luptele din estul Ucrainei, insa barbatul s-a declarat…

Grupul Reckitt Benckiser a anunțat miercuri ca a inceput un proces de transfer al activitaților sale din Rusia, devenind astfel primul mare producator de bunuri personale care face acest lucru dupa invazia Ucrainei de catre aceasta țara, informeaza Reuters.

Rusia s-a plans Turciei in legatura cu vanzarea de drone armate Bayraktar TB2 catre Ucraina, a declarat vineri un birocrat turc de nivel inalt, care a adaugat ca vanzarile au fost efectuate de o companie turca privata și nu au fost afaceri intre state.