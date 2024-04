Stiri pe aceeasi tema

- A.D.R. Nord-Vest cauta 20 specialisti pentru a fi angajați pe perioada determinata de 6 luni, cu norma intreaga sau parțiala, ca și suport pentru activitațile de evaluare a proiectelor finanțate

- Esti absolvent de studii superioare in domenii tehnice si vrei sa lucrezi in Serviciul Roman de Informatii Acum ai ocazia SRI cauza administrator sisteme informatice si de comunicatii. Cerintele postului: absolvent de studii superioare in domenii tehnice, preferabil profil tehnic in stiinte exacte matematica,…

- Cei trei caștigatori ai concursului vor fi angajați pe perioada determinata, dar pe perioada dezvoltarii proiectelor informatice pentru care sunt angajați vor primi salarii brute de aproape 38.000 de lei. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța scoaterea la concurs a inca trei posturi…

- 11 martie | Ministrul Educației, Ligia Deca, vizita de lucru in județul Alba: Va fi prezenta la locații din Alba Iulia, Ciugud, Sebes și Blaj 11 martie | Ministrul Educației, Ligia Deca, vizita de lucru in județul Alba: Va fi prezenta la locații din Alba Iulia, Ciugud, Sebes și Blaj Ministrul Educației,…

- *** SC AVRIL SRL angajeaza INSTALATORI pentru instalatii sanitare si termice. Avantaj: Autorizatie ANRE. CV-urile se depun la sediul punctului de lucru din Zalau, str.Valea Mitii Nr.2/A sau e-mail: [email protected]. Tel: 0260-610765; mobil: 0753 065 051; 0751 225 693; *** CLIO GROUP angajeaza economist.…

- *** CENTO SERVICE angajeaza mecanic auto cu sau fara experienta. Oferim calificare si specializare in operatiunile specifice, la locul de munca. Veti beneficia de grila de salarizare motivanta precum si naveta gratuita pentru cei din localitatile limitrofe Zalaului. Relații suplimentare se pot obține…

