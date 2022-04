Compania Altur Slatina îşi suspendă activitatea temporar Compania Altur Slatina isi va suspenda activitatea temporar, in perioada 18 aprilie – 1 mai, pe fondul evolutiei conflictului dintre Rusia si Ucraina. Potrivit unui comunicat transmis vineri Bursei de la Bucuresti, pentru o mare parte dintre salariati vor fi suspendate contractele individuale de munca. „Masurile sunt luate avand in vedere situatia generata de conflictul armat din Ucraina, care a condus la intreruperea activitatii economice din Ucraina, precum si la instituirea de catre comunitatea internationala impotriva Federatiei Ruse si a Belarusului de sanctiuni economice, de restrictii financiare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

