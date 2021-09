Stiri pe aceeasi tema

- O veritabila comoara, compusa din 239 de monede din aur ce dateaza din epoca regilor francezi Ludovic al XIII-lea si Ludovic al XIV-lea („Regele Soare”), a fost descoperita cu ocazia renovarii unui conac din departamentul Finistere, a anuntat joi casa de licitatii Ivoire Angers, care va incerca sa vanda…

- Cu 33.690.499 de rezidenți care au primit cel puțin o prima doza de vaccin impotriva virusului SARS-CoV-2, Franța a depașit, ieri, pragul de 50% din totalul populației vaccinate cu o doza a unui vaccin anti-COVID-19.Totodata, o treime din populația franceza, respectiv 22.265.100 de persoane, au fost…