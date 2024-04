Stiri pe aceeasi tema

- O parte din ramașițele lui Emile Soleil, un baiețel de doi ani și jumatate disparut intr-un mic sat din Alpii francezi, in timp ce se afla la bunici, au fost gasite de o excursionista, intr-o zona care fusese deja cercetata.

- Un baiețel de doi ani a disparut in iulie, iar dupa opt luni, ramașițele lui au fost gasite nu departe de zona unde fusese vazut ultima oara. Emile Soleil fusese adus sa stea in vacanța de vara la bunici, iar in 8 iulie a fost dat disparut.

- Parți din cadavrul micuțului Emile, care a disparut in iulie 2023, a fost gasit in apropiere de Haut-Vernet (in departamentul Alpes-de-Haute-Provence), a anunțat duminica procuratura din Aix-en-Provence. Anchetatorii nu au oferit informații cu privire la cauza morții copilului care avea doi ani și jumatate…

- Familia și prietenii o plang pe Andreea, tanara studenta la Medicina, ucisa de iubit, in Timișoara. Mirel a fost arestat ieri preventiv pentru 30 de zile, in timp ce anchetatorii au terminat raportul IML, care arata ca tanara a fost ucisa cu 30 de lovituri de cuțit și a incercat sa se apere pana in…

- In apropiere de punctul de trecere Tudora, polițiștii de frontiera au depistat in trafic un microbuz, inmatriculat in Republica Moldova in care erau transportate 330 kg de produse alimentare, pentru care posesorul nu deținea niciun document legal. Cazul a fost inregistrat la sfirșitul saptaminii trecute,…

- Tatal doctoriței este cel care a sunat la 112 și a anunțat ca nu reușește sa ia legatura cu fiica sa. Dupa noua ore de cautari, polițiștii i-au de urma cu ajutorul cainilor. Femeia era prabușita și inconștienta in buruienile din padurea Bragadiru.Portivit primelor date, doctorita a plecat la orele pranzului…

- Procurorii care au deschis dosar penal, initial pentru ucidere din culpa, dupa ce o mana a fost descoperita, luna trecuta, pe un teren din zona comunei Dragoslavele din judetul Arges, anunta ca au un suspect in acest caz. Conform anchetatorilor, suspectul este fiul victimei, care a si fost retinut,…

- Descoperirea macabra a ramașițelor umane ale Andreei Rabciuc, in varsta de 27 de ani, disparuta in luna martie a anulu 2022, a avut loc in dupa-amiaza zilei de astazi, 20 ianuarie 2024.Oasele corpului tinerei romance au fost gasite intr-o cabana abandonata din localitatea italiana Montecarotto, provincia…