Comisie specială de anchetă pentru achizițiile din timpul pandemiei Deputații au votat, miercuri, inființarea unei comisii speciale de ancheta pentru achizițiile publice efectuate in timpul starii de urgența și de alerta. Camera Deputaților, forul decizional, a supus la vot proiectul de Hotarare privind completarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.75/2021 pentru infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind achizitiile publice efectuate in sectorul sanitar

