Stiri pe aceeasi tema

- Bancile centrale au cumparat 1.136 de tone de aur in 2022, in valoare de circa 70 de miliarde de dolari, cea mai mare cantitate din ultimii 56 de ani, a anunțat Consiliul Mondial al Aurului (WGC), citat de Reuters.

- Parlamentarii Uniunii Europene au sustinut marti un proiect de lege pentru a implementa ultima etapa a regulilor de capital bancar, adaugand cerinte ”prohibitive” pentru a acoperi riscurile legate de criptoactive, transmite Reuters. Comisia pentru afaceri economice a Parlamentului European a aprobat…

- Este posibil ca grupul Microsoft sa primeasca un avertisment antitrust al UE cu privire la oferta sa de 69 de miliarde de dolari pentru preluarea producatorului jocului video ”Call of Duty” Activision Blizzard, au spus persoane familiare cu chestiunea, ceea ce ar putea reprezenta o alta provocare pentru…

- Comisia Europeana intentioneaza sa ceara gigantilor din tehnologie (precum Google si Meta) precum si operatorilor de telecomunicatii din UE sa furnizeze informatii cu privire la planurile lor de investitii, inainte de a propune o legislatie care ar cere gigantilor din tehnologie sa plateasca pentru…

- Polonia va mentine in primul semestru din 2023 TVA zero la alimente, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, in dorinta de a reconfigura masurile anti-inflationiste inaintea alegerilor din 2023, transmite Reuters. Autoritatile de la Varsovia au adoptat reducerea taxelor, de la benzina la ingrasaminte,…

- Ungaria va furniza un ajutor financiar de 187 de milioane de euro pentru Ucraina, drept contributie a sa la viitorul pachet de sprijin al Uniunii Europene in valoare de 18 miliarde de euro in 2023 pentru Kiev, potrivit unui decret guvernamental publicat miercuri de Budapesta, relateaza Reuters. Guvernul…

- Ungaria va furniza un ajutor financiar de 187 de milioane de euro pentru Ucraina, drept contributie a sa la viitorul pachet de sprijin al UE in valoare de 18 miliarde de euro in 2023 pentru Kiev, potrivit unui decret guvernamental publicat miercuri, 23 noimebrie, de Budapesta, transmite Reuters . Guvernul…

- Comisia Europeana a propus introducerea unui plafon de pret la gaze naturale valabil timp de un an, incepand cu 1 ianuarie 2023, potrivit unei variante de lucru a unui act legislativ consultat de Reuters, care nu include deocamdata un pret concret. Ideea plafonarii pretului gazelor naturale provoaca,…