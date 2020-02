Comisia Europeana a trimis miercuri scrisori de punere in intarziere Romaniei, Greciei si Maltei prin care le-a solicitat sa-si adopte primele programe nationale de control al poluarii atmosferice si sa le comunice Comisiei, in conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor nationale de anumiti poluanti atmosferici, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. In temeiul acestei directive, statele membre sunt obligate sa elaboreze, sa adopte si sa puna in aplicare programele lor respective, pentru a-si limita emisiile anuale. Directiva urmareste atingerea unor…