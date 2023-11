Stiri pe aceeasi tema

- Care este diferența dintre etnie și naționalitate? O intrebare la care mulți cauta raspunsul, deoarece sunt deseori confundate. Aflați in randurile urmatoare care este diferența dintre cele doua. Ce este naționalitatea? In sensul de cetațenie, naționalitatea este un aport juridic intre o persoana și…

- Direcția Generala pentru Cercetare si Inovare a Comisiei Europene a infințat o noua unitate dedicata dezvoltarii politicilor Uniunii Europene privind inteligența artificiala in știința și in industrie

- Peste 85% dintre oameni sunt ingrijorați de impactul dezinformarii online și 87% considera ca aceasta a afectat deja politica țarii lor, potrivit unui sondaj global, in timp ce Națiunile Unite au anunțat un plan de combatere a fenomenului, potrivit The Guardian.

- In prima sesiune plenara a Paramentului European, de dupa vacanța de vara, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat o investigație care vizeaza subvențiile acordate autoturismelor electrice chineze low-cost care “au inundat piețele globale”. Diplomația franceza a ieșit victorioasa…

- Intr-o scrisoare adresata Directoratelor pentru Justiție și pentru Mediu din cadrul Comisiei Europene (DG JUST și DG ENVI), cele doua organizații non-profit de protecție a mediului – Bankwatch Romania și Agent Green – și persoane direct afectate de eșecul instanțelor romanești de a aplica deciziile…

- Reprezentanța de la Sofia a Comisiei Europene a inițiat o campanie de informare publica privind trecerea Bulgariei la moneda euro. Acțiunea de informare urmarește sa prezinte cum va decurge tranziția de la euro la leva și “ce se va intampla cu banii noștri”, a declarat Boyko Blagoev, șeful Reprezentanței…

- Schimbarile climatice agraveaza incendiile devastatoare din Grecia, a avertizat premierul, in timp ce incendiul din Evros continua sa arda. Autoritațile au decis sa foloseasca drone și sa instaleze senzori de temperatura in paduri pentru a monitoriza incendiile de vegetație in timp real, transmite euronews.com.

- Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a transmis Comisiei Europene, prin intermediul unei scrisori, ca trebuie luate in considerare o serie de linii rosii pentru reformele fiscale propuse de Guvernul Romaniei, una dintre ele fiind ca orice tip de modificare…