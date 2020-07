Stiri pe aceeasi tema

- Masura a fost luata de Guvernul din Muntenegru, dupa ce Uniunea Europeana a anunțat, miercuri, ca introduce țara pe lista alba a statelor din afara Uniunii Europene. Consiliul UE a adoptat, marți, o recomandare privind ridicarea graduala a restricțiilor temporare aplicate calatoriilor neesențiale…

- Ministrul Sanatații din Zimbabwe a fost arestat, vineri, fiind acuzat de corupție, intr-un dosar de escrocherie in domeniul achizițiilor publice, in valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari, potrivit mai multor mass-media locale, informeaza Daily News .

- Ministrul Sanatatii din Zimbabwe, Obadiah Moyo, a fost arestat de politie sub acuzatii de coruptie in achizitiile publice in valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari, a informat Daily News, citat de Mediafax.

- In Wuhan, orașul de unde a pornit pandemia de coronavirus, au fost testați aproape 9 milioane de oameni, din totalul de 11 milioane de locuitori, anunța Hotnews.Autoritațile din Wuhan au anunțat ca, in ultimele zece zile, au testat pentru coronavirus peste 9 milioane de persoane dintre cele 11 milioane…

- Potrivit unui anunț postat de minister pe pagina de facebook, aproximativ un miliard de euro ar putea intra in bugetul Ministerului Economiei. "Un miliard de euro, fonduri de la Ministerul Fondurilor Europene ar putea intra in bugetul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru a…

- Comisia Europeana a adoptat joi si o noua lista a tarilor terte ale caror cadre de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului prezinta deficiente strategice, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Tarile care au fost inscrise pe lista sunt: Bahamas, Barbados, Botswana,…

- Fundatia celebrului tenisman elvetian Roger Federer pune 1 milion de dolari la dispozitia familiilor din Africa, afectate de pandemia de coronavirus. „64.000 de copii vulnerabili si familiile lor vor primi alimente, prin intermediul partenerilor nostri din Africa in perioada in care scolile sunt inchise”,…