Comisia Europeană propune măsuri de reducere a poluării cu microplastice cauzată de peletele de plastic Comisia Europeana propune masuri de reducere a poluarii cu microplastice cauzata de peletele de plastic Comisia Europeana a propus, luni, pentru prima data, masuri de prevenire a poluarii cu microplastice cauzate de eliberarea neintentionata de pelete de plastic. Peletele din plastic reprezinta una dintre cele mai mari surse de poluare neintentionata cu microplastice. Comisia propune ca operatorii sa actioneze in urmatoarea ordine de prioritate: prevenirea pentru evitarea scurgerilor de pelete; […] Citește Comisia Europeana propune masuri de reducere a poluarii cu microplastice cauzata de peletele… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

