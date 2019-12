Comisia Europeană avertizează din nou Polonia cu privire la reformele în justiţie Comisia Europeana a anuntat luni ca va examina cu atentie daca noul proiect de lege propus de partidul polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), care cuprinde masuri disciplinare impotriva magistratilor ce se impotrivesc reformelor in justitie, incalca independenta justitiei, in contextul tensiunilor dintre Varsovia si Bruxelles pe tema statului de drept, transmite agentia Reuters. Conform proiectului de lege depus in parlamentul polonez pe 12 decembrie, magistratii care contesta legalitatea reformelor judiciare ori numirea vreunui alt magistrat risca sanctiuni ce pot merge pana la excluderea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

