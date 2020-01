Stiri pe aceeasi tema

- Dupa interzicerea obiectelor din plastic de unica folosința, CE analizeaza și interzicerea ambalajelor din plastic Comisia Europeana analizeaza interzicerea ambalajelor din plastic si stabilirea de noi cerinte pentru producatori, a declarat comisarul pentru mediu, oceane si pescuit, Virginijus Sinkevicius,…

- Pretul barilului de petrol Brent a depasit luni pragul de 70 de dolari, ca urmare a escaladarii tensiunilor in Orientul Mijlociu, dupa asasinarea, vineri, la Bagdad, a comandantului iranian Qasem Soleimani de catre SUA, relateaza agentia EFE. Barilul de petrol din Marea Nordului cu furnizarea…

- Insotitorii de zbor ai companiei aeriana germana Germanwings au inceput o greva de trei zile la miezul noptii de duminica spre luni, lansand o actiune menita sa afecteze 180 de zboruri in perioada din preajma Anului Nou. Eurowings, o filiala a Lufthansa, actualizeaza periodic numarul zborurilor…

- Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si externe, si vor inlocui ATR-urile pe care compania le are in prezent in flota, a anuntat vineri Ministerul…

- CFR Infrastructura pierde 30% din finantarea europeana pentru modernizarea liniei de tren Brasov - Sighisoara. Motivul: la trei ani de la lansarea licitatiei pentru proiect... inca nu au fost semnate contractelele. Valoarea acestora este estimata la circa 800 milioane de euro, adica aproximativ…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Danemarca in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru neindeplinirea obligatiilor care ii revin in temeiul legislatiei UE privind sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Locuitorii din Sydney se vor confrunta cu cele mai dure restrictii la utilizarea apei din ultimul deceniu, in conditiile in care coasta de est a Australiei inregistreaza cea mai grava seceta din istorie, transmite DPA. Potrivit acestor restrictii, rezidentii din Sydney nu vor mai avea voie…

- Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi perioada din 2018, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.…