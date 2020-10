Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana prezinta etapele principale pentru strategiile de vaccinare impotriva Covid-19, in vederea pregatirii Uniunii Europene și a cetațenilor sai pentru momentul in care va fi disponibil un vaccin sigur și eficace. Comisia Europeana a prezentat, joi, principalele elemente care trebuie luate…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Comisia Europeana, pana la data de 11 octombrie au fost depistate peste 4 milioane de cazuri de coronavirus in Uniunea Europeana și Regatul Unit al Marii Britanii. Totodata, este „imperativ" ca țarile membre sa urmeze o strategie de vaccinare. „Din…

- Toate statele membre vor avea acces la vaccinurile impotriva COVID-19 in același timp, in funcție de dimensiunea populației, anunța Comisia Europeana intr-un comunicat de presa. Comisia, care negociaza cumpararea de vaccinuri pentru toate statele membre UE, a prezentat astazi principalele elemente…

- Toate tarile membre ale Uniunii Europene vor avea acces la vaccinurile impotriva COVID-19 in același timp. Au fost stabilite grupurile prioritare la vaccinare: lucratorii sanitari, persoanele in varsta, persoanele dezavantajate economic etc. Printr-un comunicat de presa, Comisia Europeana a prezentat,…

- Comisia Europeana a atentionat joi ca statele membre ale Uniunii Europene sunt nepregatite pentru un nou val de infectii cu COVID-19 si a recomandat masuri comune pentru scoaterea pe piata a noilor vaccinuri atunci cand ele devin disponibile, transmite Reuters. ''In timp ce evolutia pandemiei…

- Vera Jourova, vicepresedintele Comisiei Europene, a recomandat statelor membre din Uniunea Europeana sa nu instituie restrictii de calatorie anti-COVID la frontierele interne ale blocului comunitar. "Sigur ca unele restrictii sunt necesare, dar un lucru este clar: coronavirusul este prezent in intreaga…

- Reglementarile Uniunii Europene care prevad limite pentru plafonarea deficitului bugetar și a nivelului de indatorare a statelor membre raman suspendate și in 2021 pentru a susține masurile de relansare a economiei dupa pandemie. Comisarul european al Afacerilor, Paolo Gentiloni, a facut anunțul la…

- Comisia Europeana nu are nicio autoritate de a intocmi evaluari comparative privind statul de drept in tarile membre ale Uniunii Europene si de a introduce sanctiuni pe aceasta baza, a sustinut luni dimineata ministrul ungar al justitiei Judit Varga, transmite Reuters. Intr-o interventie la postul de…