Proiectul de propunere, vazut de Reuters marti, sugereaza crearea unui nou tip de categorie de vehicule in Uniunea Europeana, pentru masinile care pot functiona numai cu combustibili neutri in privinta emisiilor de carbon. Astfel de vehicule ar trebui sa utilizeze o tehnologie care le-ar impiedica sa functioneze daca sunt folositi alti combustibili, se arata in proiect. Propunerea ar putea oferi producatorilor de masini o cale de a continua sa vanda vehicule cu motoare cu combustie si dupa 2035, data la care o lege planificata a UE va interzice vanzarea de masini noi care emit CO2. Dupa luni de…