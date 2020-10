Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, conform prevederilor UE privind ajutoarele de stat, schema de garantare a Romaniei, de 103 milioane de euro, pentru sprijinirea asigurarii creditelor comerciale, in contextul pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Asigurarea…

- Tarom, salvata de stat. Comisia Europeana a aprobat garantia in valoare de 19,3 mil. euro propusa de Guvern pentru operatorul național Comisia Europeana a anuntat luni ca a aprobat o garantie de stat in valoare de aproximativ 19,3 milioane euro (aproximativ 94 de milioane de lei) in favoarea companiei…

- Comisia Europeana a aprobat modificarea Programului Operational "Competitivitate" in Romania in sensul redirectionarii sumei de 550 milioane de euro din finantarea pentru politica de coeziune in vederea limitarii efectelor negative ale crizei coronavirusului asupra economiei, informeaza un comunicat…

- Blue Air, salvata de stat. Comisia Europeana a aprobat ajutorul oferit de Guvern companiei low-cost, grav afectata de pandemie Comisia Europeana a aprobat o garantie romaneasca pentru imprumuturi in valoare de 62 de milioane de euro, menita sa despagubeasca Blue Air pentru daunele suferite ca urmare…

