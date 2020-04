"Datorita acestei scheme de ajutoare in valoare de 3,3 miliarde de euro, Romania va putea ajuta IMM-urile sa isi acopere nevoile in materie de investitii si de capital de lucru in aceste vremuri care ne pun la incercare, prin acordarea de granturi directe si de garantii publice pentru imprumuturi. Vom continua sa colaboram indeaproape cu statele membre in incercarea de a gasi solutii fezabile de atenuare a impactului economic al pandemiei de COVID-19, in conformitate cu normele UE", a declarat vicepresedinta executiva Margrethe Vestager, responsabila cu politica in domeniul concurentei.