- ”Comisia Europeana a aprobat astazi o evaluare preliminara pozitiva a unei parți din etapele și obiectivele legate de cea de-a doua cerere de plata a Romaniei in cadrul mecanismului de redresare și de reziliența (RRF), instrumentul-cheie care se afla in centrul NextGenerationEU. La 16 decembrie 2022,…

- Comisia Europeana a aprobat, marți, evaluarea preliminara pentru plata parțiala a tranșei a doua din Planul Național de Redresare și Reziliența, țara noastra urmand astfel sa primeasca in septembrie 2023, granturi de 1,86 miliarde de euro, la care se adauga cea mai mare parte a componentei de imprumuturi…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a adus Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) intr-un blocaj major, sustin reprezentantii USR intr-un comunicat de presa. De ce spun asta? Conform USR, „Romania este in intarziere cu depunerea si aprobarea cererilor de plata, nu a depus la timp planul de reducere…

- Romania nu mai poate face nici o modificare la PNRR in conditiile in care a avut termen pana la 30 aprilie sa faca modificari. Cererea 2 de plata este inca in negociere in prezent iar cererea 3 a fost decalata pentru luna iunie, a declarat eurodeputatul PSD Victor Negrescu. Romania avea termen pana…

- Situatia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este stabila si Guvernul Romaniei a fost in masura sa indeplineasca cu succes pana in acest moment un numar de 72 de tinte si jaloane, ce aduc in conturile Romaniei aproximativ 10 miliarde de euro, fiind in curs de realizare alte…

- Comisia Europeana inca evalueaza a doua cerere de plata din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar dialogul cu autoritatile romane continua, au anuntat, miercuri, reprezentantii CE, informeaza AGERPRES . „Comisia Europeana evalueaza inca cea de-a doua cerere de plata. Precizam ca o decizie…

- Comisia Europeana a acordat, pana acum, peste 150 de miliarde de euro statelor membre, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, in putin peste doi ani de la creare, stimuland reforme si investitii transformatoare in tarile beneficiare, scrie Rador.Pentru cresterea transparentei functionarii…