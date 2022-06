Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei Europene de a statua perspectiva europeana pentru Ucraina, Republica Moldova si Georgia, a anuntat joi seara, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis. El a calificat aceasta zi ca fiind una istorica. „O zi istorica, in care Consiliul a aprobat propunerea…

- Autoritatile din Romania si Republica Moldova au decis crearea, in punctele de trecere a frontierei, unui culoar verde destinat camioanelor goale si celor care transporta marfuri perisabile, masura urmarind fluidizarea traficului de automarfare intre cele doua state, se arata intr-un comunicat de presa…

- La sediul Administrației Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galați a avut loc o intalnire a autoritaților portuare și de navigație din Romania, Ucraina și Republica Moldova, pentru gasirea unor soluții tehnice pentru rezolvarea blocajului la care s-a ajuns in navigația pe Dunarea Maritima din cauza numarului…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita oficiala in Romania. Seful Executivului a afirmat ca in cadrul discutiilor s-a abordat situatia din Ucraina, analizand posibilitatea agravarii situatiei, in cazul in…

- In contextul traficului sporit prin posturile vamale situate pe frontiera moldo-romana, nemijlocit posturile vamale Sculeni, Leușeni și Giurgiulești, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, nemijlocit intrarea spre Romania, Serviciul Vamal recomanda transportatorilor, care intenționeaza sa traverseze…

- In condițiile in care principalele porturi ale Ucrainei la Marea Neagra, Mariupol și Odesa, sunt blocate din cauza razboiului, exporturile de cereale dar și de resurse minerale ale Ucrainei pot fi realizate prin transferarea acestora prin porturile din Galați, care sunt singurele porturi din Romania…

- Republica Moldova a primit chestionarul Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la UE. Documentul i-a fost transmis astazi, la Luxemburg, vicepremierului Nicu Popescu, ministru de externe, de catre comisarul pentru vecinatate si extindere Oliver Varhelyi. Președintele Klaus Iohannis a salutat,…