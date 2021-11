Comerţ: A coopera cu China este esenţial (ministru francez) A coopera cu China la nivel comercial înseamna ca aceasta sa devina un concurent mai respectuos al regulilor internationale, a afirmat miercuri ministrul francez pentru comert exterior, Franck Riester, citat de AFP și Agerpres. "Credem ca este important sa cooperam cu ei (chinezii) si sa fim parteneri", mai ales când vine vorba de abordarea problemelor care privesc întreaga lume, le-a declarat el jurnalistilor la Washington.



"Cum sa abordam problema schimbarilor climatice daca nu includem China în strategie?", a întrebat ministrul aflat

Sursa articol: hotnews.ro

