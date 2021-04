Stiri pe aceeasi tema

- Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, controlata de omul de afaceri Ștefan Vuza, anunța pentru 2020 un profit net de 95 de milioane de lei, cu 0 EBITDA de 257 de milioane de lei, reprezentand 22% din cifra de afaceri de 1,2 miliarde de lei. Compania vrea…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri de 1,214 miliarde lei (251 milioane euro), inregistrand astfel o creștere de 25,5% fața de 2019. Dezvoltarea rețelei de laboratoare COVID-19 a reprezentat una dintre realizarile importante la…

- "In prezent, din 308 milioane de vehicule care circula pe drumurile europene, doar 3 milioane sunt electrice (masini, autobuze si camioane), prin urmare potentialul de crestere al acestui segment este foarte mare. Conform estimarilor EY, numarul vehiculelor electrice ar putea atinge 40 de milioane in…

- Vaccinul impotriva COVID-19 de la Pfizer/BioNTech are o eficienta de 94%, a aratat un studiu efectuat in Israel, țara cu cea mai mare rata de vaccinare. Rezultatele unui studiu efectuat in Israel au aratat ca vaccinul impotriva COVID-19 de la Pfizer/BioNTech are o eficiența de 94%. Cercetatorii au…

- Guvernul britanic a comandat, pentru anul viitor, inca 40 de milioane de doze din vaccinul anti-Covid dezvoltat de Valneva. Anunțul a fost facut luni de producatorul francez de medicamente, potrivit Reuters.Comanda totala a Regatului ajunge astfel la 100 de milioane de doze, menținand, totodata, opțiunea…

- Compania farmaceutica britanica AstraZeneca va suplimenta livrarile de vaccinuri pentru Covid-19 catre Uniunea Europeana cu 9 milioane de doze, la un total de 40 de milioane, in primul trimestru, fata de oferta facuta saptamana trecuta, si va incepe livrarile cu o saptamana mai devreme decat era…

- Cele 9 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 vor fi livrate de AstraZeneca in primul trimestru al acestui an, a anuntat, duminica, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Ursula von der Leyen a precizat ca, in total, AstraZeneca…

- Compania AstraZeneca a anunțat ca va reduce livrarile de vaccin anti-Covid-19 catre Europa din cauza unor probleme de producție la una dintre fabrici. Uniunea Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin iar autorizarea pentru folosirea lui ar putea fi data la finalul acestei luni. Pentru…