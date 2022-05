Combinația roșii cu brânză nu e tocmai cea mai bună pentru siluetă Branza cu roșii romanești. Aproape toți iubim aceasta combinație. Cu toate acestea, nutriționiștii avertizeaza ca, impreuna, nu sunt tocmai formula prefecta pentru sanatate și silueta. Medicul nutroționist Mihaela Bilic spune ca, la combinația roșii cu branza ar trebui sa adaugam și o felie de paine. „La roșie nu avem porții. Fiind o leguma, chiar daca ea e un fruct din punct de vedere botanic, nu avem nici macar fructoza. Mulți spun nu mai mananc paine, ca painea ingrașa, și mananc roșiile goale cu branza. Cand ma uit la pachetele de branza trase in țipla, la 500 de grame, mi se pare ridicol,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

