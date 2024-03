Stiri pe aceeasi tema

- Mancarea de orez poate deveni un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor periculoase, cum ar fi Bacillus cereus, daca este pastrata in condiții necorespunzatoare. Acest lucru se datoreaza faptului ca orezul gatit conține sporii bacteriei Bacillus cereus, care pot supraviețui gatirii și se pot inmulți…

- Amenajarea unui restaurant este esențiala pentru crearea unei atmosfere placute și atragatoare pentru clienți. Cu toate acestea, exista multe aspecte de luat in considerare atunci cand vine vorba de designul interior al unui restaurant. In final, detaliile fac diferența. Colaborarea cu un designer de…

- Fructele și legumele reprezinta o parte foarte importanta din alimentația noastra, fiind bogate in nutrienți esențiali pentru funcționarea organismului. Dar ce cantitate de fructe și legume ar trebui sa mananci zilnic pentru un aport optim de vitamine și minerale? Iata ce spun studiile:De ce sa mancam…

- Consumul moderat de apa carbogazoasa poate fi parte a unei diete echilibrate, insa este important sa fie luat in considerare echilibrul și variabilitatea in consumul de lichide, iar inainte de a face schimbari semnificative in regimul alimentar

- Desi portocalele și mandarinele sunt fructe bogate in nutrienți și vitamina C, consumul lor imediat dupa masa poate avea unele efecte neașteptate asupra organismului. Ce nu ai știut pana acum? Beneficiile nebanuite ale citricelor Citricele, adesea considerate doar un desert sau o gustare, au de fapt…

- Placut la gust, delicat, cu aroma dulceaga, prazul ne duce mult cu gandul la sudul țarii, la povestea lui Nea Marin din Bailești, ajuns miliardar printr-o intamplare haioasa. Sunt iconice imaginile cu frunzele de praz ce se ițeau din geanta lui diplomat!

- Starea de sanatate și nivelul de energie pot fi imbunatațite prin consumul de alimente hranitoare. Potrivit specialiștilor, felul in care alegi sa gatești mancarea are un efect major asupra cantitații de nutrienți pe care ii conține. Care sunt beneficiile consumului de alimente fierte. De ce ar trebui…

- Laptele de ovaz este produsul vegetal, care nu conține lactoza, soia sau gluten, și care asigura organismului un conținut ridicat de carbohidrați, in mod natural. Iata cum iți poți face singur lapte de ovaz, dar și care sunt beneficiile consumului de lapte de ovaz.Laptele de ovaz reprezinta alternativa…