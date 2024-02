Comasare, te iubim. Ori uniți, ori chiar murim! Ioana Theodoru Dupa lupte seculare care au durat zeci de sondaje interne, PSD și PNL și-au reinnoit juramintele și au scurs vitejește, dar pe surse, planul pentru 2024: comasarea europarlamentarelor cu localele, in iunie, și a parlamentarelor cu prezidențialele, in toamna. Mai mult, cele doua partide de guvernamant spun ca vor infrunta toate alegerile umar […] The post Comasare, te iubim. Ori uniți, ori chiar murim! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

