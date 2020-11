Colegi de cameră, rivali de-o viață! De 7 ani se dueleaza de-o parte și de alta a fileului și de tot atata timp sunt prieteni la catarama. Eduard Ionescu și Darius Movileanu, doi dintre cei mai valoroși tineri jucatori de tenis de masa din lume scriu zi de zi una dintre cele mai frumoase povești din sportul romanesc. Basescu IMPLORA autoritațile! E nevoie de MASURI DURE Medaliați la cele mai importante competiții ale tenisului de masa, cei doi adolescenți au fost de sute de ori adversari de-o parte și de cealalta a fileului. Chiar daca victoriile au fost imparțite și titlul de campion a fost mereu doar unul, ei spun ca rivalitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

