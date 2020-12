„Colectiv”, premiul Academiei Europene de Film pentru Cel Mai Bun Film Documentar „Colectiv” a fost desemnata cel mai bun film documentar al anului 2020 la Premiile Academiei Europene de Film, supranumite și „Oscarurile europene”. De asemenea, este nominalizat alaturi de alte doua filme pentru distincția LUX – the European Audience Film. „Colectiv”, documentarul regizat de Alexander Nanau, a caștigat Premiul Academiei Europene de Film pentru Cel Mai Bun Film Documentar in cadrul celei de-a 33-a ediții a galei European Film Awards. Nu a fost singurul film romanesc nominalizat la aceasta categorie, celalalt fiind „Acasa, My Home” de Radu Ciorniciuc. Citește online gratuit numarul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

