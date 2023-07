Colaborare neașteptată între Apple și Nokia. Ce vor să facă cei doi giganți In timp ce termenii acordului raman confidentiali intre companii, acesta acopera inventiile Nokia in 5G si alte tehnologii. Nokia a spus ca compania se asteapta sa recunoasca veniturile aferente acordului incepand cu ianuarie 2024 si este in concordanta cu perspectiva pe termen lung a companiei, prezentata in primul trimestru. Portofoliul de brevete Nokia este construit pe peste 140 de miliarde de euro (152,70 miliarde de dolari) investiti in cercetare si dezvoltare si este compus din aproximativ 20.000 de brevete, inclusiv peste 5.500 declarate esentiale pentru 5G, a spus compania finlandeza.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

