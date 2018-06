Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Buzau, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au oprit pentru control o autoutilitara incarcata cu material lemnos.

- Romanii care au in plan sa cumpere o masina second-hand trebuie sa stie ca din 20 de mai se schimba o prevedere legislativa.Cumparatorii mașinilor la mana a doua vor fi amendati daca nu anunța tranzacțiile in 90 de zile, aceasta este schimbarea din Codul Rutier care se va aplica din 20 mai 2018.

- Foarte multi soferi au ramas fara permis in ultima perioada pentru depasirea vitezei regulamentare, in special pe autostrada. Acestia se plang pe retelele de socializare ca metoda folosita de politisti nu este legala, insa intre timp legea s-a schimbat. Cum actioneaza politia: agentii se afla…

- Politistii de la rutiera apeleaza la o noua metoda pentru a-i prinde si amenda pe vitezomanii de pe sosele, iar rezultatele sunt pe masura. Agentii se afla intr-o masina neinscriptionata cu hayonul deschis, iar unul dintre ei foloseste un pistol de radar de pe bancheta din spate. La cativa kilometri…

- Politistii constanteni cauta soferul unui autoturism de lux care a intrat cu masina pe plaja de la Vama Veche si a ajuns apoi in apele marii, unde a ramas blocat. Amenda in astfel de cazuri este intre 10.000 si 20.000 de lei. Incidentul a fost filmat, iar in imagini se observa cum autoturismul de lux…

- Infractiune plina de mister in Chisinau! Unul sau un grup de hoti au spart in noaptea zilei de 16 spre 17 aprilie curent o Toyota Prius in sectorul Rascani al capitalei. Chiar daca in automobilul cu sistem de semnalizare din uzina se aflau bani si acte, persoanele neidentificate nu s-au atins de acestea…

- Lista de contravenții care intra sub incidența Legii prevenirii, avizata și intrata in vigoare la inceputul acestui an, include și foarte multe nereguli care intra sub incidența inspectorilor ANAF. Fiscul a intocmit o lista ...

- Luna viitoare, intra in vigoare modificari la Codul Rutier, vesti nu tocmai bune pentru soferi. Sunt conditii noi pe care, daca nu le respecta, acestia risca sa ramana fara talonul masinii si sa plateasca amenzi mari. Din 20 mai 2018, intra in vigoare noua lege privind suspendarea inmatricularii vehiculelor.…