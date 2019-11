Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE de Buzau Dorin Badulescu face apel la toate partidele de dreapta si sustinatorii acestor formatiuni sa se uneasca si sa-l sprijine in turul al doilea pe candidatul PNL, Klaus Iohannis. In judetul Buzau, candidatul sustinut de ALDE si Pro Romania, Mircea Diaconu, s-a clasat pe locul trei,…

- Incaltat cu papuci, Dan Barna a primit o echipa de filmare la el acasa duminica, in ziua votului, pentru a lasa oamenii sa-l vada si in intimitatea familiei. Liderul USR se spala pe dinti, isi face pantofii cu crema, sta la micul dejun alaturi de familie si discuta despre emotia alegerilor.…

- Presedintele PSD Buzau, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca PSD si-a atins obiectivul, avand candidat in turul doi al alegerilor prezidentiale.

- Acestea sunt mesajele electorale cu care Klaus Iohannis și Viorica Dancila, spera sa obțina cea mai inalta poziție in stat pentru urmatorii cinci ani Libertatea va prezinta cum se pregatesc candidații partidelor politice pentru alegerile prezidențiale din RomaniaCe mesaje politice au și cum arata materialele…

- Aflat in campanie electorala la Aiud, Dan Barna s-a fotografiat cu o pisica in brate, iar poza a ajuns instantaneu pe Facebook, locul cel mai potrivit pentru poze cu pisici. Postarea consilierului sau Shere Marinescu atras imediat simpatia a sute de utilizatori de Facebook, care au dat Like…

- Liderul PSD Viorica Dancila isi lanseaza, astazi, la Romexpo, programul de prezidentiabil. Desi lansarea oficiala a avut loc in luna august, PSD organizeaza un nou eveniment, in debutul campaniei electorale, pentru o reconfirmare a statutului liderului partidului, care a pierdut in urma cu doua zile…

- Codrin Ștefanescu a afirmat sâmbata, dupa ce PSD a validat-o în Congres pe Viorica Dancila drept candidatul partidului la prezidențiale, ca fiecare lider de filiala ar trebui sa se mobilizeze și sa își asume rezultatul final.„PSD și-a lansat azi candidatul pentru prezidențiale!…