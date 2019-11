Codrin Ștefănescu, apel la primari, viceprimari: Miza e uriașă. Surpriză maximă ”Fac un apel la toți colegii mei din partid- primari, viceprimari: le explic inca o data ca miza e uriașa. Duminica, miza e uriașa pentru țara. Toata lumea la vot! In turul doi, va fi o surpriza maxima.” a spus Codrin Ștefanescu, la B1 TV. Intrebat daca nu sunt reprezentanți ai PSD care nu-și dau interesul pentru candidatul PSD la alegerile prezidențiale, fostul secretar general al partidului a raspuns: ”Nu, partidul chiar trage, toata lumea are interes și se gandește la alegerile care vor fi anul viitor, la locale.” Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

