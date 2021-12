Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc a anunțat recent ca a pus la vanzare cel de-a doilea tiraj al carții „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Camataru”, dupa ce primele exemplare s-au epuizat la 48 de ore de la lansare. Invitat la podcastul produs și gazduit in exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ…

- Irinel Columbeanu a avut o prima reacție, dupa ce Nuțu Camataru a vorbit in cartea scrisa de Codin Maticiuc, „Viața lui Nuțu Camataru – Dresor de lei și de fraieri” , despre relația pe care a avut-o cu Monica Gabor. In controversata carte scrisa de Codin Maticiuc despre viața lui Nuțu Camataru apar…

- Codin Maticiuc, unul dintre actorii principali din cel mai urmarit film romanesc din ultimii ani „Miami Bici” (2020), a vorbit deschis despre cartea recent lansata, „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Camataru”. Afaceristul recunoaște ca a auzit „fara sa vrea” anumite lucruri, cenzurand cateva…

- Cartea lansata acum doua saptamani, „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Camataru”, scrisa de omul de afaceri Codin Maticiuc, a starnit controverse in mediul online. Invitat la podcastul produs și gazduit in exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Codin…

- Dupa lansarea carții despre controversatul Nuțu Camataru, autorul, Codin Maticiuc și-a anunțat intenția de a ecraniza sumara ”biografie” a liderului lumii interlope din bucureștiul anilor 2000. La conferința de presa, prima susținuta din cariera sa ”de speriat”, cu ocazia lansarii carții ”Dresor de…

- Cartea despre Nuțu Camataru se transforma in film. Codin Maticiuc il vrea pe Mihai Bendeac in rol principal Surpriza pentru toata lumea, Codin Maticiuc a lansat o noua carte. Volumul se numește „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Camataru”. Dupa cum se ințelege din titlu, este o carte biografica…

- Dupa ce a scris cartea despre Nuțu Camataru, Codin Maticiuc are in plan sa lanseze și un film pe același subiect. Lui Mihai Bendeac i s-a propus rolul principal, iar actorul a avut o prima reacție.Codin Maticiuc declara recent ca i-a propus bunului sau prieten, Mihai Bendeac, sa joace in filmul despre…

- Celebrul Codin Maticuc, afacerist, actor și, mai nou, scriitor, a reușit sa publice cartea „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Camataru”, carte scrisa despre viața interlopului Nuțu Camataru. Așa cum declara chiar protagonistul, nu a dorit sa fie „promovat cu aceasta carte, nu vreau sa se…