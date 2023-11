Cod rutier 2023. Schimbări majore. Sunt vizați șoferii tineri și circulația trotinetelor O propunere legislativa trimisa la Senat vizeaza modificari majore in circulația de pe șosele, pe viitor. Una dintre acestea se refera la interzicerea pentru șoferii tineri de a conduce mașini cu mai mult de 100 de cai putere sau 75 Kw, in cazul mașinilor electrice. Aceasta prevedere ar urma sa se aplice tinerilor de pana la 21 de ani și celor care au permis categoria B de mai puțin de un an. O alta modificare este majorarea numarului de ore de pregatire teoretica și practica pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria B, de la 20 la 25 de ore, respectiv de la 35 la 45 de ore. De… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fara masini cu sute de cai putere pentru soferii incepatori. Aceasta este propunerea facuta de mai mulți senatori care considera ca o buna parte dintre accidente sunt produse de șoferii cu mașini puternice. Proiectul de lege prevede ca șoferii incepatori sa nu poata sa conduca mașini puternice. La aceasta…

- Fara masini cu sute de cai putere pentru soferii incepatori. Din cauza numarului mare de accidente provocate de tinerii fara experienta, mai multi parlamentari doresc sa schimbe legea. Si permisul de conducere ar putea fi mai greu de obtinut. Șoferii intre 18 si 21 de ani sau care au o experienta…

- Noul Cod Rutier 2023: Modificari majore pentru șoferii tineri, pietoni, bicicliști și trotinetiști Noul Cod Rutier 2023: Modificari majore pentru șoferii tineri, pietoni, bicicliști și trotinetiști O propunere legislativa depusa la Senat prevede o serie de modificari majore ale Codului Rutier, care…

- Permisul auto va putea fi obținut mult mai rapid: Se schimba regulamentul examenului pentru obținerea permisului de conducere. Principalele modificari Permisul auto va putea fi obținut mult mai rapid: Se schimba regulamentul examenului pentru obținerea permisului de conducere. Principalele modificari…

- In 2024, sistemul de pensii din Romania sufera modificari semnificative, cu impact asupra sumelor primite de pensionari. Aceste modificari variaza in funcție de anul nașterii și anul pensionarii, precum și de gen. Una dintre cele mai notabile modificari din sistemul de pensii din 2023 este diferențierea…

- Parlamentari din Forta Dreptei si din USR au reclamat la CCR incalcarea prevederilor constitutionale referitoare la proprietatea privata si regimul acesteia, a principiului egalitatii in drepturi si a egalitatii in fata legii, a principiul libertatii economice si a libertatii contractuale a partilor,…

- Pot aparea noi schimbari in Codul Rutier 2023, odata cu intrarea in vigoare a noului salariu minim pe economie, care va ajunge la 3300 de lei. Șoferii ar putea plati amenzi mult mai mari! Noi schimbari in Codul Rutier 2023 Luna noiembrie ar putea veni cu vești foarte proaste pentru șoferii din Romania!…

- Incepand din 13 august 2023 intra in vigoare propunerile MAI privind modificarea condițiilor de restituire a permisului de conducere reținut și a celor de dobandire a permisului de conducere romanesc de catre șoferii care dețin permise eliberate de alte state, informeaza un comunicat al Ministerului…