Cod roșu în nordul Italiei. 9 oameni au murit Cod rosu din cauza precipitatiilor abundente in nordul Italiei. Scolile au fost inchise, iar conform autoritaților s-au inregistrat noua victime. Precipitații nemaivazute pana acum, care in cateva ore au ridicat nivelul raurilor pana s-au revarsat, au fost inregistrate in regiunea Emilia-Romagna. Practic toate cursurile de apa dintre Rimini si Bologna, douazeci si unu in total, s-au revarsat intre miercuri si joi dimineata, inundand vaste zone din Romagna. Faenza, o parte din Cesena si Forli si multe alte centre mari locuite au ajuns sub apa. In unele zone, debitul apelor a crescut in cateva minute,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

