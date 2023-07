Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis avertizare cod roșu de vijelie puternica, grindina și averse torențiale valabila vineri seara in mai multe localitați din județele Harghita și Valcea.Meteorologii anunța ca vor fi grindina de dimensiuni mari, frecvente descarcari electrice, vijelie puternica, cu rafale de peste…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi seara, doua noi avertizari Cod rosu de vijelii si grindina pentru localitati din judetele Valcea si Harghita. Potrivit ANM, intre orele 20:40 – 22:00, in judetul Valcea, in localitatile Brezoi, Voineasa si Malaia, se vor semnala grindina de dimensiuni…

- Mai multe localitati ale judetului Harghita se afla, joi seara, sub avertizare Cod rosu de vijelie puternica - rafale de peste 90 de kilometri pe ora, grindina de mari dimensiuni, descarcari electrice si ploi torentiale. O avertizare similara a fost emisa pentru unele zone ale judetului Valcea.ANM a…

- Dispeceratul Jandarmeriei din Harghita a primit 25 apeluri de semnalare a prezenței urșilor in mai multe localitați, doar in ultima saptamana, conform Radio Targu Mureș, noteaza publicația locala BizBrașov.Sambata, a fost semnalata prezența unui urs care se odihnea pe marginea drumului național DN 11C,…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati sa intervina, in ultima saptamana, de 25 de ori pentru alungarea unor ursi care au venit in apropierea zonelor locuite, a informat Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, cele 25 de apeluri…

- Potrivit meteorologilor, in judetul Harghita (localitatile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Lupeni, Simonesti, Dealu, Mugeni, Avramesti, Feliceni, Satu Mare, Porumbeni, Bradesti, Ulies) si in judetul Sibiu (in localitatile Sibiu, Saliste, Cristian, Sura Mica) se vor semnala averse torentiale, care…

- Sapte tineri au fost retinuti de politisti, fiind acuzati ca au agresat un barbat din Miercurea-Ciuc. Potrivit unui comunicat al IPJ Harghita, in data de 4 iunie, in jurul orei 4,30, un barbat in varsta de 26 de ani, din comuna Sancraieni, ar fi fost acostat, pe o strada din Miercurea-Ciuc, de un grup…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica avertizari nowcasting Cod galben de ceata, vijelii și grindina pentru mai multe localitați din 5 județe. Prima dintre avertizari este valabila pana la ora 12 in județul Botosani: Hudești, Ștefanești, Coțușca, Suharau, Radauți-Prut, Ibanești,…