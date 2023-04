Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au emis in aceasta dupa amiaza un cod rosu de ninsori abundente pentru judetul Iasi. Acesta este valabil de astazi de la ora 18.40 pana maine dimineata la ora 04.00. In aceasta perioada se vor inregistra viscol puternic cu rafale de 75-85 km/h, precum si zapada viscolita si troienita.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zapada valabil in județul Suceava in perioada 4 aprilie, ora 10:30 – 5 aprilie, ora 14. In acest interval in cea mai mare parte a Moldovei și in Carpații Meridionali și Orientali…

- Articolul Ploi, ninsori și vant puternic, in județul Buzau. Cat dureaza episodul de vreme rea se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Administrația Naționala de Meteorologice a emis o avertizare meteorologica Cod galben valabila in intervalul 3 aprilie, ora 23.00 – 5 aprilie, ora 10.00, atenționare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis avertizari de tip cod portocaliu și cod galben de ninsori abundente și strat de zapada consistent, valabil pentru zilele de duminica și luni, in mai multe zone ale țarii, inclusiv in județul Cluj. Cod portocaliu Codul portocaliu de ninsori abundente…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de cod galben de ninsori abundente și strat de zapada consistent valabile pentru județul Suceava pana luni dupa amiaza. Prima avertizare meteo, intra in vigoare de astazi, 25 februarie, de la ora 23:00 și este valabila pana duminica, 26…

- „Ei bine, da, vine iarna și pe la noi. Cel puțin, o incercare de iarna, daca am putea spune așa. Este vorba de un ciclon mediteraneean, care va aborda o traiectorie catre țara noastra. Vorbim, in principal, de ninsori abundente la munte, in special in Carpații Meridionali și de Curbura. Acolo ar putea…