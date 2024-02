V. S. Meteorologii au emis, ieri, mai multe avertizari meteorologice valabile pentru prima zi a acestei saptamani, județul Prahova urmand ca astazi sa se incadreze atat in Cod galben, cat și in Cod portocaliu de vant puternic. Astfel, incepand de luni dimineața, de la ora 08.00 și pana luni seara, la ora 22.00, vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a țarii. Daca in jumatatea de sud a județului Prahova, vor fi intensificari locale și temporare ale vantului, cu viteze in general de 55…60 km/h, in același interval de timp vor fi intensificari susținute ale vantului și zapada viscolita…