Avertizare meteo "COD PORTOCALIU" astazi pana la ora 17:20 pentru averse torențiale ce vor cumula 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice. Sunt vizate localitatile I.L. Caragiale, Cornești, Baleni, Bucșani, Comișani, Darmanești

Mai multe localitați din județul Dambovița s-au aflat sambata, 14 mai, sub avertizare de Cod Portocaliu de grindina și vijelii. Nicolae Stoica, primarul din comuna Vișinești, a postat, pe Facebook, cateva imagini și filmari. Codul Galben de vreme rea a devenit avertizare nowcoasting și s-a transformat

A fost emisa o avertizare nowcasting pentru 8 localitați din Dambovița pentru intervalul 15:40-16:20, unde Codul Galben a devenit Cod Portocaliu. Fenomene vizate sunt averse torențiale ce vor acumula 30-40

COD GALBEN Interval de valabilitate: 28 aprilie, ora 10 – 29 aprilie, ora 6 Fenomene vizate: cantitați insemnate de apa, local instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform textului și

Polițiștii din Dambovița au facut joi 31 de percheziții intr-un dosar in care se fac cercetari dupa ce mai multe persoane ar fi primit ilegal indemnizații, in contextul starii de alerta, din partea Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Dambovița. Potrivit IPJ Dambovița, perchezițiile

Peste 30 de persoane din mai multe localitati ale judetului Dambovita sunt audiate joi, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, inselaciune si fals in declaratii in care suspectii ar fi primit ilegal indemnizatii acordate de Agentia Judeteana pentru Plati

Pompierii de la Detașamentele Targoviște și Cornești au intervenit cu mai multe Autospeciale de Stingere cu Apa și Spuma (ASAS) și un echipaj SMURD la un incendiu in comuna Baleni.