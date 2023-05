Meteorologii au emis, la ora 12:00 o avertizare de tip cod Portocaliu valabila pentru județele Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin și Arad, valabila pana la ora 20:00. In intervalul vizat se vor inregistra averse torențiale și grindina: „In județele Caraș – Severin, Timiș, Hunedoara și Arad vor fi averse torențiale și grindina. Local cantitațile de apa vor fi de 40…70 l/mp (in intervale scurte de timp, de pana la 1 – 3 ore)”, avertizeaza ANM. Pentru a fi in siguranța, respectați urmatoarele masuri: Curațați șanțurile și rigolele de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apei provenite…