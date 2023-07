Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip „nowcasting”, pe termen scurt, cod portocaliu de furtuna pentru o parte din județul Hunedoara. Alerta se refera la „averse torențiale care vor acumula peste 30…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina”…

- Autoritatile au emis un cod portocaliu de averse local, in judetul Hunedoara, unde sunt asteptate fenomene meteo imediate in intervalul 12:40 – 14:00. Sunt averse de ploaie care pot cumula 35 – 40 l/mp, vizat fiind centrul judetului Hunedoara. Mai exact in zona localitatilor Lunca Cernii de Jos, Cerbal…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dupa-amiaza, avertizari nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru localitati din judetele Timis si Arad, valabile pana la ora 18:30.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina”. Sunt vizate zone din județul Hunedoara, mai exact localitațile Vața de Jos, Baia de Criș,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuna care anunța „averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, grindina, frecvente descarcari electrice, vijelie”. Codul portocaliu vizeaza zona localitaților Lunca Cernii de Jos, Cerbal, Bunila și Lelese din județul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o avertizare Cod roșu de furtuna pentru localitatea Șopotu Nou din județul Caraș-Severin. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in Șopotu Nou se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 40-50 l/mp, dupa ce in zona avertizata…