- Este cod galben de ploi in 11 județe din centrul și nord-vestul țarii, iar in restul țarii este cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat. potrivit avertizarilor Administrației Nașionale de Meteorologie (ANM), scrie Mediafax.Potrvit ANM, de luni, de la ora 15:00 pana marți la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi mai multe atentionari meteo ce vizeaza mai multe judete din tara. Potrivit ANM, a fost emisa o avertizare cod galben valabila in intervalul 17 iulie, ora 15:00 ndash; 18 iulie, ora 06:00. Astfel, local in vestul, nord vestul, centrul tarii si in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip „nowcasting”, pe termen scurt, cod portocaliu de furtuna pentru o parte din județul Hunedoara. Alerta se refera la „averse torențiale care vor acumula peste 30…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina”…

- Meteorologii avertizeaza ca sambata vor fi ploi torențiale in 10 județe ale Romaniei. Ei au emis un cod portocaliu de averse. De asemenea, a fost instituit cod galben de instabilitate atmosferica in mai multe zone din centrul și sudul țarii. Codul portocaliu este valabil sambata, in intervalul orar…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuna care anunța „averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, grindina, frecvente descarcari electrice, vijelie”. Codul portocaliu vizeaza zona localitaților Lunca Cernii de Jos, Cerbal, Bunila și Lelese din județul…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de vijelie pentru județul Arad. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, este vizata localitatea Conop din județul Arad. Aici, se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari…