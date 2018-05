Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, atentionari nowcasting de vant puternic pentru sase judete. Meteorologii anunta ca, pana la ora 15.00, este cod galben de intensificari ale vantului, cu rafale ce vor atinge 60 de km/h, in judetele Ialomita, Braila, Buzau, Calarasi,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic in opt judete din zona Moldovei si, respectiv, Cod galben de ceata si vizibilitate redusa pentru cinci judete din zona Transilvaniei, valabile in urmatoarele ore.

- Meteorologii au emis avertizari nowcasting, potrivit carora trei judete din tara se afla in aceasta dimineata sub avertizare cod galben de vant puternic. Reprezentanții de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) nu exclud ca ele sa fie prelungite. In localitatile din trei judete din tara: Sibiu,…

- Trei judete din tara se afla in aceasta dimineata sub avertizare cod galben de vant puternic emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii au emis cod galben de vant...

- Una calda, una rece! Cam așa se joaca vremea cu noi in aceste zile. Dupa ce ne-am bucurat de cateva zile cu mai multe grade in termometru, iata cu veștile de la meteorologi nu sunt tocmai bune! Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi atentionari Cod galben de intensificari ale vantului ce…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis doua avertizari meteo pe care vi le prezentam in cele ce urmeaza: MESAJ 1: INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 19 martie, ora 13.30 – 20 martie, ora 20 Fenomene vizate: precipitații mai ales sub forma de ninsoare, polei, intensificari…

- Vremea intoarce din nou foaia, si dupa o perioada in care precipitatiile au lipsit din peisaj, fie ca vorbim de ploi sau de ninsori, vom avea parte de schimbari la capitolul vreme. Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au transmis, marti, mai multe mesaje ce contin informatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata o atentionare nowcasting Cod galben de ceata si polei, valabila in trei judete din zona Munteniei, in urmatoarele trei ore. Potrivit meteorologilor, intre orele 7:00 si 10:00, in mai multe localitati din judetele Arges, Prahova…