Cocaină în valoare de 850 de milioane de euro a fost găsită în Siciclia Autoritațile italiene au confiscat o cantitate record de 5,3 tone de cocaina in timpul unui transfer intre nave in apropierea coastelor sudice ale Siciliei, conform unui anunț facut de poliție vineri și citat de Reuters. Valoarea estimata a transportului de droguri este de aproximativ 850 de milioane de euro, iar cinci persoane au fost arestate in cadrul operațiunii desfașurate de Guardia di Finanza. Poliția a monitorizat o nava care sosea din America de Sud și a acționat in primele ore ale zilei de miercuri, cand un avion de supraveghere a observat ca pachetele erau aruncate de pe punte in apele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile italiene au capturat 5,3 tone de cocaina in timpul unui transfer intre vase, in largul coastelor Siciliei, a anuntat vineri Garda Financiara printr-un comunicat preluat de Reuters.

- Peste cinci tone de cocaina, confiscate de autoritatie italiene. Autoritațile italiene au confiscat un transport record de 5,3 tone de cocaina. Acesta era transferat intre nave in largul coastei sudice a Siciliei, a anunțat vineri poliția, citata de Reuters . Transportul avea o valoare estimata la…

- Autoritațile italiene au facut o captura record de 5,3 tone de cocaina care era transferata intre nave in largul coastei sudice a Siciliei, a anunțat vineri poliția, potrivit Reuters. Transportul are o valoare estimata la 850 de milioane de euro. Cinci persoane au fost arestate, au anunțat autoritațile…

- Paza de Coasta a SUA a confiscat peste 14.153 de kilograme de cocaina in valoare de peste 186 de milioane de dolari. Autoritatile au declarat ca drogurile au fost interceptate in timpul a noua cazuri separate in apele internationale din Oceanul Atlantic si Marea Caraibelor. Doisprezece presupusi contrabandisti…

- Poliția din nordul Greciei a confiscat zeci de pachete de cocaina ascunse in containere incarcate cu banane care fusesera expediate din America Latina, au anunțat autoritațile elene sambata, potrivit Reuters.Poliția a confiscat doua containere suspecte in portul Pireu și, dupa ce le-a dus in portul…

- Politia din nordul Greciei a confiscat zeci de pachete de cocaina ascunse in containere incarcate cu banane, care fusesera expediate din America Latina, informeaza News.ro. Politistii au descoperit doua containere suspecte in portul Pireu si, dupa ce le-a dus in portul Salonic, a gasit 100 de ”caramizi”…

- Politia australiana a arestat trei barbati in legatura cu o incercare de a introduce in tara peste 800 de kilograme de cocaina, ascunsa intr-un transport cargo, au anuntat autoritatile locale, potrivit DPA, informeaza Agerpres.Drogurile erau ambalate in pachete cu greutatea de aproximativ 1 kg, iar…

- Poliția din sudul Italiei a declarat ca a confiscat aproape 2.000 de kilograme de cocaina pura, ascunsa in doua containere frigorifice care conțineau cutii cu banane care fusesera expediate din Ecuador. Marfa gasita in portul calabrez Gioia Tauro ar fi valorat peste 800 de milioane de euro, adica in…