Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineața, 19 iunie, SpaceX a lansat o racheta Falcon 9 de la Cape Canaveral (0427 UT) care transporta un satelit de comunicații Globalstar. In cateva ore, oamenii din intreaga lume au inceput sa vada lucruri ciudate pe cer. Mai intai a venit „inelul de fum”. Videoclipul Jerrod Wood l-a inregistrat…

- Specialistii ieseni avertizeaza ca exista o crestere exponentiala in ceea ce priveste tulburarile legate de consumul de alcool si implicit a celor care se urca la volanul unui autovehicul dupa ce au baut. Daca atunci cand este consumat in cantitati mici, alcoolul este „euforizant si dezinhibant", odata…

- In fiecare an, la Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi ajung in medie 600 de copii si adolescenti cu afectiuni psihiatrice, numarul fiind unul in continua crestere. Datele unitatii medicale arata ca cei mai multi sunt copii si adolescenti care au tulburari de comportament sau de atasament, tulburari…

- Timișoara se confrunta cu un numar tot mai mare de pneumonii comunitare. Au inceput sa apara cate 10-12 cazuri de penumonie pe zi, astfel ca specialiștii sunt ingijorați și lanseaza un avertisment pentru toți romanii. Specialiștii au anunțat care este motivul pentru care a aparut aceasta boala de plamani.…

- O asistenta medicala care timp de 30 de ani a fost alaturi de cei bolnavi a avut la randul sau nevoie de ajutor medical dupa ce a aflat ca are o tumora de aproximativ 5 centimetri la nivelul creierului. Gina Corban povesteste ca toate problemele au inceput sa apara intr-o saptamana in care a avut un…

- Astazi Transnistria a devenit din nou ținta unor alerte false cu bomba. Conform autoritaților transnistrene, au fost vizate peste 20 de obiective. Pe adresele de e-mail ale unor instituții din Transnistria au parvenit mesaje anonime despre dispozitive explozibile instalate in cladiri. Amenințarile au…

- Sarbatorile de Paste din acest an nu au fost linistite pentru toti iesenii. In Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul "Sf. Spiridon" au ajuns mai multe persoane care au avut nevoie de ingrijiri de specialitate. Foarte multi ieseni au ajuns la spital in urma consumului excesiv de mancare…

- Pentru medicii din urgenta de la Spitalul "Sfantul Spiridon", cu adevarat, Saptamana Mare este Saptamana Patimilor. Nu exista zi in care sa nu se prezinte la camera de garda persoane – victime ale unor accidente sau agresiuni, toate provocate pe fondul consumului de alcool. De aceea, medicii fac un…