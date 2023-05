Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Declic solicita anularea hotararii de guvern care a stabilit salariul minim la doar 1.863 de lei net si a depus astazi o cerere in acest sens la Curtea de Apel Cluj. Declic le cere judecatorilor sa oblige Executivul sa coreleze salariul minim cu valoarea cosului minim de consum pentru un…

- Avocații Comunitații Declic au depus, vineri, 19 mai, la Curtea de Apel Cluj, o cerere de chemare in judecata a Guvernului, pentru anularea Hotararii de Guvern prin care salariul minim a fost stabilit la doar 1.863 de lei. Declic a cerut judecatorilor sa oblige Executivul sa coreleze salariul minim…

- Marius Budai a lasat sa se ințeleaga ca sunt șanse ca salariul minim sa ajunga la 3.500 de lei, in 2024, dar nu a precizat perioada cu exactitate. Ministrul Muncii Marius Budai a precizat ca exista un dialog permanent cu sindicatele si patronatele privind cresterea salariului minim, de anul viitor.…

- Exista un dialog permanent cu sindicatele si patronatele privind cresterea salariului minim, de anul viitor, a spus luni ministrul Muncii, Marius Budai, intr-o intervenție la Antena 3. In ce privește posibilitatea ca salariul minim sa ajunga pana la 3.500 lei de la 1 ianuarie 2024, social-democratul…

- Consiliul Economic Social (CES) recomanda Guvernului sa inceapa discutiile si sa negocieze cu partenerii sociali implementarea directivei europene privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana, arata raportul "Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim

- „Am avut o discutie si la sfasitul lui decembrie 2022, am avut o hotarare de Guvern, am discutat cu partenerii sociali in Consiliul National Tripartit, unde s-a crescut salariul minim de la 2550 la 3000 de lei, cu 200 de lei in cadrul celor 3.000 de lei nefiscalizati, a inteles si statul sa vina in…

- Curtea Consitituționala a decis ca legea care ar putea majora salariile primarilor este constituționala. Asta inseamna ca atat primarii cat și președinții Consiliilor Județene vor putea primi majorari pana la 2000 de lei.Actul normativ declarat constituțional de CCR este Legea de aprobare a Ordonantei…

- Pentru iarna 2022-2023, a fost inmagazinata o cantitate de 2,957 miliarde mc, respectiv un procent de 96,55% grad de stocare la 31 octombrie 2022, ”fapt care ne-a permis sa traversam iarna in cele mai bune conditii”, arata ANRE. ”In vederea armonizarii legislatiei secundare cu modificarile si completarile…