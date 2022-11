Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar constructiei Autostrazii Brasov - Bacau va fi reluata, iar documentatia de atribuire pentru lansarea procedurii de achizitie publica au fost transmise in sistemul electronic de achizitii publice, a anuntat Compania

- Reprezentanții CNAIR au efectuat o vizita de lucru pe șantierul autostrazii Transilvania, pe porțiunea Nadașelu-Zimbor. Potrivit reprezentanților CNAIR, stadiul lucrarilor este in acest moment de 42%, fiind respectat graficul de execuție asumat de catre constructor. Intregul contract prevede construcția…

- Contractul pentru proiectarea Autostrazii A13 Brașov -Bacau va fi reziliate in scurt timp, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu . Potrivit ministrului Grindeanu, rezilierea contractului se face la cererea proiectantului Search Corporation, relteaza economedia.ro . Ministrul Transporturilor,…

- ​Meteorologii au emis miercuri doua noi atentionari cod galben – una de ploi și vijelii, in special in nordul si estul tarii, si una de canicula si pentru sudul și vestul Romaniei, inclusiv pentru Capitala, unde temperaturile vor urca pana la 39-40 de grade. Avertizarea cod galben de ploi torențiale…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in urmatoarele ore in peste trei sferturi din tara, relateaza Agerpres. Conform prognozei de specialitate, pe parcursul acestei zile, intre orele 12:00 – 22:00,…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in cea mai mare parte a tarii, pana luni seara. Potrivit ANM, de duminica, de la ora 12.00, pana luni, la ora 22.00, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei si local in Transilvania…

- „Incep activitatile pe primul lot al autostrazii care va asigura legatura dintre Muntenia si Moldova! CNAIR a predat astazi constructorului, prin proces verbal, amplasamentul lotului 2 al Autostrazii Poiesti-Buzau (Mizil-Pietroasele). Echipele de topometristi au inceput deja sa identifice limitele traseului…

- “Miercuri, 10.08.2022, s-a emis autorizatia de construire pentru tronsonul 4 (km 89+300 – km116+500) din drumul expres Craiova – Pitesti si a drumurilor de legatura (km 1+340 – 5+000). Astfel, se autorizeaza executia lucrarilor numai in culoarul expropiat prin Hotararea nr. 469 din 11 iunie 2020. Amintim…